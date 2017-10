Bachelet se reunió con U2 en el Estadio Nacional

La Presidenta Michelle Bachelet se reunió con los integrantes de la banda irlandesa U2, que este sábado se presentó por cuarta vez en el país.

Previo al show en el Estadio Nacional, la Mandataria conversó cerca de 40 minutos con los músicos.

Según la directora de Prensa de la Presidencia, Haydée Rojas, el líder, Bono, habría elogiado a Bachelet: "Gracias por su Presidenta. Ella es maravillosa".

Tras encuentro de ayer de Pdta. @mbachelet con @U2, el vocalista y activista Bono dijo “Thank you for your President, she is marvelous”. pic.twitter.com/GCZY5QnXdM