[VIDEO] Karol Lucero le respondió a Camila Recabarren por calificarlo de "mujeriego"

El animador Karol Lucero respondió a los dichos de la ex Miss Chile, Camila Recabarren, que lo calificó de "mujeriego" y de ser una "mala influencia" para su ex pololo, Joaquín Méndez.

La polémica surgió luego que la integrante de "¿Volverías con tu ex?" reconociera que aún le pasan cosas con el argentino. En medio de esto se fue contra el panelista de "Mucho Gusto", apuntándolo como responsable de un cambio de actitud que los fue alejando.

En el matinal, Lucero salió al paso de los dichos. "Más allá de cualquier cuestionamiento, la pregunta es para qué ¿Qué busca con ese tipo de declaraciones? Yo no hablo de ella", expresó.

El comunicador agregó que “a mí me molestan este tipo de declaraciones porque no me conoce. No soy amigo de ella para que ande hablando de mí. Yo no hablo de ella tampoco”.

Después de estas palabras, Recabarren lanzó unos mensajes a través de las stories de Instagram, los que habrían hecho alusión a su enojo con Lucero. “Molesta nivel Dios, afírmate cabrito”, “Egocentrismo =fracaso”, “Una dosis de humildad para ustedes, de regalo”, fueron algunas de sus frases.