Reese Witherspoon fue abusada por un director cuando tenía 16 años

Ante el escándalo ocasionado por las denuncias contra el productor Harvey Weinstein, la actriz Reese Witherspoon contó el drama que debió atravesar cuando tenía apenas 16 años.

Durante una gala de la revista Elle, la protagonista de "Legalmente rubia" dijo que fue abusada sexualmente por un director, y que no lo dijo por recomendación de sus agentes.

"Esta ha sido una muy dura semana para las mujeres en Hollywood (...) y muchas situaciones y muchas industrias están forzadas a recordar y a revivir muchas verdades incómodas. (...) Yo tuve mis propias experiencias que volvieron a mí muy vívidamente y encuentro muy difícil dormir, pensar, comunicar muchos sentimientos que estuve teniendo sobre ansiedad, honestidad y la culpa por no haber hablado antes", dijo.

"Me siento realmente asqueada con el director que me atacó sexualmente cuando tenía 16 años y estoy enojada con los agentes y los productores que me hicieron sentir que el silencio era condición de mi trabajo. Y desearía decirles que fue un hecho aislado en mi carrera, pero tristemente no lo fue. Tuve múltiples experiencias de acoso y abuso sexual y no hablo muy seguido al respecto", agregó.

Witherspoon, que tiene 41 años, comentó que tras escuchar a muchas mujeres valientes hablar acerca de "cosas que se nos ordena barrer bajo la alfombra y callar", se atrevió a contarlo "porque realmente me siento menos sola esta semana que lo que me he sentido en toda mi carrera".

"Me entristece hablar sobre estos temas, pero sería negligente no hacerlo", enfatizó.