Viuda de Kurt Cobain advirtió hace 12 años de los abusos del productor Harvey Weinstein

La cantante Courtney Love había advertido hace 12 años sobre los abusos de Harvey Weinstein, durante una breve entrevista en una alfombra roja en Hollywood.

En respuesta a una consulta de la comediante Natasha Leggero, quien le pidió consejos para las jóvenes actrices que llegan a Hollywood, la viuda de Kurt Cobain dijo que “si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el (hotel) Four Seasons, ¡no vayas!”.

“If Harvey Weinstein invites u to a private party at the Four Seasons, DON’T GO” pic.twitter.com/RK9Vruxy2T — Chet Cannon (@Chet_Cannon) 14 de octubre de 2017

Leggero, recordó esta semana la dura advertencia que Courtney Love le entregó en 2005.

I forgot that Courtney ?? told me to stay away from Harvey Weinstein 12 years ago https://t.co/A0150bit0X — Natasha Leggero (@natashaleggero) 14 de octubre de 2017

Esta semana, también, Courtney Love se refirió al episodio y entregó más detalles a través de redes sociales. “Aunque nunca fui una de sus víctimas, fui eternamente vetada por la CAA (Creativa Artist Agency) por hablar contra Harvey Weinstein”.