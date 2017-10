Así será Rami Malek como Freddie Mercury

Bryan Singer, director de "Bohemian Rhapsody", la biografía musical de Freddie Mercury ; liberó una nueva imagen del actor Rami Malek, interpretando a la estrella.La cinta se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2018. Sin embargo, el director está tan ansioso que colgó la foto en Instagram comentando: "No he podido evitarlo y he tenido que publicar esta foto del iPhone".Hace cerca de un mes, se dio a concoer también una pequeña grabación donde aparece el protagonista de Mr. Robot en la grabación de la cinta.