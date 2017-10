Star Wars: Revelaron el nombre del spin off de Han Solo

El director Ron Howard reveló a través de su cuenta en Twitter, el nombre del spin off de Star Wars centrado en Han Solo.

“Solo: A Star Wars Story” será el título de la cinta que contará con Alden Ehrenreich como el personaje que personificó Harrison Ford, junto a Donald Glover como Landro Calrissian y otros actores como Woody Harrelson, Emilia Clarke y Thandie Newton.

El estreno de la cinta está previsto para mayo de 2018.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWarspic.twitter.com/8QJqN5BGxr