Camila Recabarren por polémica con Karol Dance: "Estoy triste porque Joaquín no me defendió"

La ex Miss Chile dijo que el comunicador "exageró" luego que ella le dijera en broma que era "mala influencia" y "mujeriego". "Me envió unos WhatsApp, me miró en menos", dijo.

La ex Miss Chile, Camila Recabarren, dio la vuelta la página a la polémica con Karol Dance, luego que éste se molestara por tratarlo de "mujeriego" y "mala influencia".

La controversia surgió luego que ex participante de "¿Volverías con tu ex?" reconociera que aún le pasan cosas con el argentino Joaquín Méndez, apuntando al comunicador como responsable de un cambio de actitud que los fue alejando.

"Lo dije en tono de broma, no era para que se enojara tanto. Si te dije mujeriego, te pido mil disculpas", dijo hoy Recabarren en el matinal Hola Chile de La Red.

La joven dijo que tras el episodio se sintió triste "porque Joaquín no lo hizo callar al menos, no me defendió (...) Joaquín pensó que todo lo que estaba diciendo Karol era en tono de broma".

La panelista comentó que Dance "estaba muy molesto, me envió unos WhatsApp, me miró en menos (...) me dice que yo vivo de esto (polémicas)", lo que ella descartó.

"Partí de cero (…) Él no partió solo en televisión, partió gracias a la Arenita y por eso es quien es hoy en día", dijo. "No vivo de las polémicas. Estaría todos los viernes feliz en Primer Plano inventando tongos", añadió.

"Me molesta que haya seres intocables en distintos ámbitos y Karol Dance se cree un intocable (…) que se haya molestado tanto porque lo nombré, me parece el colmo, demasiado exagerado", enfatizó.

Recabarren "espera el día de mañana encontrármelo frente a frente y hablar el tema, que es como se solucionan las cosas. (…) Fin del tema para mí, doy vuelta la página. Y a Joaquín siempre lo voy a estimar", cerró.