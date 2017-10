"The Defenders" es la serie de Netflix más "maratoneada" en Chile

20:07 La producción ha sido la más elegida por los usuarios para verla completa en un día. A nivel mundial lidera "Gilmore Girls: A Year in the Life".

Las "maratones" de serie, que consiste en ver temporadas o ciclos completos de un programa en 24 horas, ya son parte del comportamiento de consumo de los usuarios de Netflix en Chile. Por lo mismo, la compañía hizo un balance de los programas que más se miran de esta forma en nuestro país.

En sus estadísticas señalaron que en total, 8.4 millones de miembros han elegido maratonear alguna serie en Netflix. Entre 2013 y 2016 la cantidad de personas que termina una temporada el día de su lanzamiento creció más de 20 veces.

En nuestro país, la serie más seguida es "Marvel’s The Defenders". A nivel mundial, en tanto, lidera "Gilmore Girls: A Year in the Life". En el ránking de los países que ven series por maratones, Chile está en el puesto 17, en un listado que es encabezado por Canadá.

1. Marvel’s The Defenders

2. The Seven Deadly Sins

3. Santa Clarita Diet

4. Gilmore Girls: A Year in the Life

5. Atypical

6. Stranger Things

7. Glitch

8. Anne with an E

9. The Ranch

10. Love

11. Fuller House

12. Frontier

13. Vikings

14. Friends from College

15. Lovesick

16. The OA

17. El Chapo

18. Narcos

19. GLOW

20. The Mist

1. Gilmore Girls: A Year in the Life

2. Fuller House

3. Marvel – The Defenders

4. The Seven Deadly Sins

5. The Ranch

6. Santa Clarita Diet

7. Trailer Park Boys

8. F is for Family

9. Orange Is the New Black

10. Stranger Things

11. Friends from College

12. Atypical

13. Grace and Frankie

14. Wet Hot American Summer

15. Unbreakable Kimmy Schmidt

16. House of Cards

17. Love

18. GLOW

19. Chewing Gum

20. Master of None

1. Canadá

2. Estados Unidos

3. Dinamarca

4. Finlandia

5. Noruega

6. Alemania

7. México

8. Australia

9. Suecia

10. Brasil

11. Irlanda

12. Reino Unido

13. Francia

14. Nueva Zelandia

15. Perú

16. Holanda

17. Chile

18. Portugal

19. Italia

20. Emiratos Árabes Unidos