Heath Ledger le pidió a Christian Bale que le pegara de verdad en "Batman: El caballero de la noche"

A casi diez años del estreno de "Batman: El caballero de la noche", se conoció la particular petición que Heath Ledger -aclamado por su interpretación del Joker- le hizo a Christian Bale, quien personificó a Batman.

En una entrevista publicada en el libro "100 cosas que los fans de Batman deberían saber y hacer antes de morir", Bale sostuvo que la icónica pelea entre el Joker y su enemigo durante el interrogatorio fue real.

"Nuestra primera escena fue en una sala de interrogación, y ahí vi que era un actor que estaba completamente comprometido y entendía perfectamente el tono que Chris Nolan estaba intentando crear. La idea era no ser actores que disfrutaran de darle vida a caricaturas, sino tratar la película como un verdadero drama. Llegar al personaje y quedarse en él, eso me fascinó y lo tomé muy enserio. Heath definitivamente lo llevó a la práctica, cuando estaba con el maquillaje puesto se mantenía en el personaje todo el tiempo, y cuándo se sacaba el vestuario era un gran compañero para tener cerca", contó el actor.

"Como se ve en la película, Batman comienza a pegarle al Joker y cuanto más le pegaba él más lo disfrutaba. Heath se comportaba de forma muy similar, y me quería llevar a eso. Yo le decía, '¿sabes? no necesito pegarte de verdad, se va a ver igual de bien si no lo hago'. Y él me decía que siguiera. Se pegaba a él mismo, había paredes de azulejos adentro del set que estaban rotas porque él se daba contra ellas, su compromiso era total", agregó.

Ledger murió el 22 de enero de 2008 y recibió el Oscar póstumo a mejor actor de reparto por su inolvidable papel.