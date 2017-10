[VIDEO] Luli reapareció en TV: "Me están cuidando"

La modelo Nicole Moreno "Luli" reapareció en televisión tras varias semanas de ausencia, las que estuvieron marcadas por las extrañas publicaciones que realizó en Instagram y su internación en una clínica santiaguina.

La ex reina del Festival de Viña del Mar fue sorprendida por el matinal "Hola Chile" de La Red mientras compraba en una tienda en compañía de su familia.

Moreno no pudo entregar frases completas ante las preguntas del notero. "No puedo hablar nada... Y más que no poder, es que me están cuidando", afirmó.

La nota terminó cuando un tío de Luli le exigió al reportero que se alejara de ella.