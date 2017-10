Tony Spina reveló que terminó su relación con Fran Undurraga: "No congeniamos"

El italiano Tony Spina confirmó que su relación con la modelo Francisca Undurraga terminó, con quien comenzó el coqueteo amoroso en el reality "Doble Tentación" de Mega.

"Ya no estamos juntos (…) No fue no más. Las relaciones nacen, crecen y la mayoría, casi todas - antes o después - mueren. Todas mueren y bueno, murió un poco deprisa, no congeniamos”, comentó Spina al programa Intrusos

La relación de ambos siempre estuvo plagada de rumores, pues Undurraga aclaró en más de una oportunidad que "se estaban conociendo". En tanto, Spina había aclarado el mes pasado que tras un viaje que hizo a Europa formalizaron la relación cuando volvió a Chile: "Cuando me fui a España ella se enfrió, porque no sabía lo que había hecho o no y no confiaba, pero cuando volví lo hicimos oficial".

Sin embargo, los rumores van más allá del quiebre entre la pareja reality, sino que también de un posible reencuentro entre el italiano y su ex, la argentina Flavia Medina.

Medina terminó su relación con Spina al interior del reality de Mega por Abraham García, con quien ahora también habría terminado su relación.

"Ella (Flavia) no vive en la misma torre que yo, pero sí en el mismo condominio. Yo llevo tres años viviendo ahí, y yo supe que ella se mudó con Abraham y ahora está sola, pero nada más", declaró Tony. Y agregó que “por ahora, no, nada (…) No creo que haya ninguna opción”.