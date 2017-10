Acusaron a cantante argentina de plagiar a Mon Laferte

Una cantante argentina fue acusada por un locutor de plagiar uno de los éxitos de la cantante chilena Mon Laferte.

Se trata de la actriz Jimena Barón, quien recientemente lanzó su carrera como cantante con su primer sencillo, titulado "La Tonta". La publicación de la canción generó el rechazo del presentador radial trasandino Ronnie Arias, quien apuntó a que el tema se parece a "Tu falta de querer" de la artista chilena.

"Solo dije que para mí era algo de las discográficas y que tu tema era un choreo de Mon Lafarte. Lamento saber de música", señaló el locutor en un enfrentamiento vía Twitter que mantuvo con Barón, quien repudió la denuncia.

La chilena, en tanto, usó las redes sociales para señalar que no conocía la denuncia y que no había hecho ningún reclamo. "No hice ninguna acusación, no entiendo esto", escribió.

?? No hice ninguna acusación ?????? no entiendo esto. — MON LAFERTE (@monlaferte) 17 de octubre de 2017

Por su parte, la acusada se lanzó contra quienes buscan perjudicar su carrera como cantante. "Que noticias de mierda. Qué triste todo. Algunos hasta se animan a mostrarse desalmados. Qué vergüenza", expresó.