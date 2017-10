Playboy homenajea a Hugh Hefner y le dedica su portada

La revista "Playboy" rendirá homenaje en la portada de su próximo número a su fundador, Hugh Hefner, fallecido a finales de septiembre a los 91 años.

El número de noviembre/diciembre llevará en su portada una fotografía de Hefner tomada en 1965: se trata de una imagen en blanco y negro en la que aparece de perfil.

Las primeras seis páginas de la revista estarán dedicadas a recordar la vida de su creador y próximamente se publicará un especial de 100 páginas.

Según el portal "Peopel.com", Hefner es el primer hombre que aparece en una portada de "Playboy" sin estar acompañado por alguna mujer desde la fundación de la revista, en 1953.

In honor of Hugh M. Hefner, our November/December issue celebrates the life of an American icon. pic.twitter.com/FNa4aYOpfA