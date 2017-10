Netflix reveló fecha de estreno y segundo tráiler de The Punisher

La empresa de servicios de TV, Netflix, dio a conocer la fecha de estreno de The Punisher”, la serie basada en el cómic homónimo de Marvel.

La producción, cuenta la historia de Frank Castle, interpretado por Jon Bernthal (The Walking Dead), quien tras exigir venganza por los responsables de la muerte de su esposa e hijos, descubre una conspiración mayor en el mundo criminal de Nueva York.

La serie, informó Netflix, será estrenada el día 17 de noviembre, de acuerdo con el segundo tráiler que fue liberado hoy.

La producción además cuenta con la participación de Ebon Moss-Bachrach (Girls, The Lake House), Deborah Ann Woll (Marvel - Daredevil, True Blood), Ben Barnes (Westworld, The Chronicles of Narnia), Amber Rose Revah (Emerald City, Indian Summers, entre otros actores.