Vale Roth analizó la campaña de Kel Calderón y Vesta Lugg: "Yo soy pionera en esas cosas"

La bailarina Valentina Roth analizó la comentada campaña publicitaria protagonizada por Kel Calderón y Vesta Lugg, donde aparecen besándose apasionadamente

Según lo consignado por Cooperativa , la ex "Calle 7" subió un video donde afirmaba que ella era "pionera" de la irreverencia juvenil, afirmando que la publicidad estaba hecha para ella.

"¿Cacharon el comercial de FES, donde salen Kel y Vesta agarrando? Notable, no tengo nada contra ellas dos, pero me dio lata porque el comercial está hecho para mí", afirmó Roth, agregando que "yo soy pionera en esas cosas, en esa personalidad de mujer power. Me encuentro totalmente reflejada en eso, ¿por qué no me pusieron a mí? Lo que me da lata es que la gente me sepultó, me criticó y me hizo pebre por tres o cuatro años".

Valentina también recordó el episodio que vivió con la propia hija de Raquel Argandoña, con quien protagonizó un video que se filtró en 2012 . "Yo misma me di un beso con una de esas personajes (Kel) y quedó la cagá. Fui demasiado criticada. Ahora hacen un comercial y se forran en lucas", expresó.