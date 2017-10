Antonella Ríos y las críticas por foto que compartió en Instagram: "Chile es el campeón mundial del troleo"

La actriz Antonella Ríos expresó su enojo y dolor por los comentarios negativos por una atrevida foto que subió hace algunos días a su cuenta de Instagram.

En la imagen, que compartió el lunes pasado, la ex conductora de "Mujeres Primero" apareció en topless, con una tanga negra y cubierta con una chaqueta de cuero. Aunque varios de sus miles de seguidores la alabaron, otros la calificaron de "vulgar".

Ríos hizo sus descargos sobre los cuestionamientos en su cuenta de Facebook, los que profundizó en una entrevista a LUN , donde admitió que estaba "cabreada y podrida" de enfrentar la opinión de los demás.

"Me dolió en el alma que hicieran un juicio de valor de lo que iban a pensar mis hijos cuando crecieran y vieran las fotos", señaló.

La actriz agregó que "la gente ha perdido el respeto de dejar que uno haga la vida como uno quiera. Se toma la atribución sobre lo que uno debe o no debe hacer. Me da lo mismo que me digan 'mira como sale esta vieja' por la foto, ya no me duele, de verdad. Ya no me duele que me critique gente que no me conoce".

Antonella afirmó que ahora bloquea a quienes la molestan y algunas veces decide responder. "Muchas veces la crítica viene de la miseria de cada quien, escribirla es una necesidad de ser escuchado", señaló.

"Chile es el campeón mundial del troleo, somos personas que no les gusta que a otro le vaya bien. Tenemos por deporte tirar mala onda a una persona que lo está pasando bien", afirmó.