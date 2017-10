Pamela Díaz no le cree a Tonka Tomicic: "Tiene una capacidad de fingir, pero le sale natural"

09:42 La modelo sostuvo que la conductora de Bienvenidos "hace muy bien el papel de animadora" y que "merece todo mi respeto", pero planteó que no es un modelo a seguir.

La modelo y panelista de TV, Pamela Díaz, se refirió anoche en el programa "El Cubo" de Chilevisión, a la animadora del matinal de Canal 13, Tonka Tomicic, de quien dijo que "no le creo todo".

"Encuentro que la Tonka es seca. Yo con ella tengo cero mala onda, no nada de onda ni mala onda, hemos tenido un par de discusipnes, ella me ha contestado en su idioma y todo, pero creo que ella es muy astuta. Tiene una capacidad de fingir, pero que le sale natural,es un tremendo rostro y se merece todo mi respeto" dijo Díaz.

La ex participante de reality shows además, consultada si Tomicic es un modelo a seguir, dijo "No. No podría ser políticamente correcta" y sostuvo que "es una persona que hace muy bien el papel de animadora. Las animadoras de matinal tienen que ser así como ella".

"Así, como cuando hay un problema... 'ay me afecta tanto, no voy a poder llegar a mi casa', cuando es mentira, te vas a comerciales y te matas de la risa" sostuvo la "Fiera".

"Ella tiene una capacidad de que la gente te quiera tanto y me parece válido, las veces que estoy con ella lo pasé bien igual, pero no le creo todo" dijo Díaz.