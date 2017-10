Mauricio Correa recordó anécdota que lo tuvo alejado de Felipe Camiroaga tras saber que tenía leucemia

El ex director del " Muy Buenos Días a Todos ", Mauricio Correa , recordó en " Bienvenidos " una anécdota que lo tuvo alejado del animador Felipe Camiroaga por dos meses luego de que le diagnosticaran leucemia en 2005.

“Felipe una vez me fue a ver a la casa y le dijo a la Verito que ojalá le cocine puré picante con plateada, porque a él le gustaba mucho. Cuando estábamos todos sentados en la mesa dice ‘Mauricio, no te preocupes por nada porque si tú te mueres, yo me voy a casar con la Vero y me voy a hacer cargo de tu familia’. Fue lo peor que me pudieron haber dicho, fui, cerré la puerta, pegué un portazo y lo eché de la casa. No lo vi en dos meses. Me enojé porque pensé que se quería quedar con todo”, contó en el matinal ahora con mucho humor.

Correa se enteró de la enfermedad en una visita al oftalmólogo.

“Un día fui al oculista a las dos de la tarde, un día viernes y a las cinco de la tarde tenía leucemia. Uno entra en estado de negación primero", contó. Y por eso mismo se enojó cuando vio que se estaba organizando una cadena de oración para él, pues juraba que estaba bien cuando realmente estaba tomando un color gris.

También recordó que le impactó anímicamente que personas se bajaran de un ascensor porque él entraba calvo y con mascarilla.

Dentro de quienes le dieron apoyo, contó a Parived, el marido de Tonka Tomicic , que le aseguró que superaría la enfermedad.