Taylor Swift lanzó "Gorgeous", su nuevo single

La cantante Taylor Swift lanzó su nuevo single "Gorgeous", que forma parte de álbum "Reputation".

Para muchos, el tema está dedicado a su actual pareja, Joe Alwyn, con quien lleva cerca de un año de relación.

"Eres tan hermoso que no puedo hablarte a la cara. Te miro y me enojo contigo por hacerme sentir así", es parte de la letra.

La joven ya había adelantado los singles "Look What You Made Me Do", y "… Ready For It?". Su nuevo trabajo saldrá a la venta el 10 de noviembre.