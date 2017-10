Actriz que interpretó a Rizzo en "Grease" luce irreconocible

La actriz Stockard Channing que protagonizó Rizzo en la película Grease, fue duramente criticada por su apariencia física y la acusaron de abusar de las cirugías estéticas.

A sus 73 años fue invitada al programa de televisión inglés Lorraineun en el marco de aniversario de los 40 años del estreno de la cinta, que tuvo a Olivia Newton-John y John Travolta como protagonistas.

Mientras la actriz conversaba su participación en la película cuando tenía 34 años y sobre sus nuevos proyectos, los usuarios de redes sociales la criticaron por su aspecto, especialmente por su rostro.

Channing ha participado en varias series y películas, entre las que destacan "The West Wing" y "The Stockard Channing Show".

Can you believe next year will be 40 YEARS since Grease was released?! pic.twitter.com/PeH1oJ4Bhf