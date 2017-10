Kate del Castillo reveló que tuvo sexo con Sean Penn cuando planeaba su encuentro con el "Chapo"

En medio del estreno del documental "Cuando conocí al Chapo" de Netflix, el que narra su encuentro con el narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán, la actriz Kate del Castillo reveló que mantuvo relaciones sexuales con su colega estadounidense Sean Penn, quien también participó de la entrevista con el entonces prófugo de la justicia.

En una entrevista a Good Morning America, la azteca afirmó que tuvo sexo con Penn mientras preparaba su cara a cara con Guzmán, el que se concretó en 2015.

"Nunca me enamoré de él (Penn). Solo tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros y algo estaba pasando. Pero eso fue todo. Estábamos haciendo negocios", señaló Del Castillo, quien negó que su vínculo con el norteamericano haya avanzado a una relación de pareja.

Sobre el tiempo en que demoró en entregar este detalle, la actriz afirmó que "nadie me preguntó. Porque todo mundo creyó que yo había tenido algo que ver con el Chapo. Tampoco es algo que este presumiendo. Creo que todo estuvo tan planeado, que hasta el sexo lo fue".

En medio de todas las versiones sobre el polémico encuentro, se dijo que Guzmán estaba "enamorado" de Del Castillo, y que hizo de todo para seducirla. También se especuló con una relación sexual entre ambos, algo que ella negó rotundamente.

