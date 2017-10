Los niños de “Stranger Things”: “Nos sorprendió que tuviéramos tanto éxito”

Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) y Gaten Matarazzo (Dustin) son algunos de los actores de la serie “Stranger Things” que se transformó en todo un fenómeno de Netflix. Este viernes 27 de octubre se estrenará la segunda temporada, justo el fin de semana que en Estados Unidos se celebra Halloween.

En conversación con El Sur , los adolescentes que tienen entre 14 y 16 años, confesaron que no esperaban tener tanto éxito y que sus vidas cambiaran desde el estreno de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Matarazzo confesó que cuando filmaron la primera temporada "sólo se sentía como una película indie. Realmente no lo esperábamos (...) fue sorprendente que tuviéramos tanto éxito".

Esta segunda temporada estará ambientada en 1984 y los actores son cuidados en no revelar ningún secreto de la serie. Aunque todos nacieron después del año 2000, sostuvieron que volver a los 80 ha sido una experiencia "increíble".

"Nos divertimos actuando en ese período y también nos da libertad", dijo Wolfhard. En tanto, Matarazzo explicó que "no estábamos completamente desconectados de los 80 porque nuestros padres vivieron esos años. Mi papá me enseñó de la música, pero de cine aprendí solo. Amo “Los Goonies” y “E.T.”, todos esos clásicos, así que no fue tan difícil".

Sobre el éxito de la primera temporada, los actores lo atribuyen en buena parte a la plataforma. "Es más fácil ver Netflix, porque para ver televisión tienes que comprar un televisor, cuando fácilmente puedes tener un celular conectarte por el primer mes gratis", indicó McLaughlin.

"Nos ve gente de diferentes edades y no sólo fans de la ciencia ficción o de los 80. Porque la serie tiene tantos géneros, no nos pueden clasificar sólo como ciencia ficción porque tiene tantos otros elementos que creo que traen a un montón de gente", agregó Matarazzo.

Sobre la amistad que se forjó en la serie, quien interpreta a Dustin en la serie, precisó en la entrevista que la forma en que se unieron en el último capítulo para derrotar al monstruo es metafórica, "si te unes con tus amigos puedes derrotar monstruos y que tener una relación con alguien que puedas hablar es vital para ser feliz".