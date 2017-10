[VIDEO] Jennifer Warner y su salida de La Red: "Nunca me esperé un final como este"

17:19 La ex animadora de "Intrusos" afirmó que esperaba hacer otro tipos de programas fuera de la farándula, pero no llegó a un acuerdo con la estación.

La animadora Jennifer Warner habló sobre su salida de La Red, estación televisiva en la que trabajó por cinco años encabezando el programa farandulero "Intrusos", desde donde no pudo llegar a un acuerdo en las conversaciones por la permanencia.

En una entrevista al matinal "Muy Buenos Días", la periodista afirmó que la decisión de abandonar el espacio la tomó sola, agregando que "da nostalgia dejar de ver a personas después de 5 años trabajando juntos".

Por sus conversaciones con La Red dijo que "se precipitó la negociación. Ellos no pudieron cumplir mis expectativas" dijo. Enfatizó en que "me faltaron más oportunidades. Quería explorar otras cosas. Tengo ganas de probarme como comunicadora en otros ámbitos, programas dedicados a la mujer. Llegó la etapa en que no hubo acuerdo de las partes y ahora hay que buscar otras oportunidades".

Warner afirmó que "en la vida uno siempre quiere que le digan que estuvo súper bien", expresando que se esperaba una mejora en sus condiciones laborales, algo que finalmente no ocurrió. "Nunca me esperé un final como este. Ni tan abrupto, ni tan rápido", aseveró.

La conductora negó que esta salida signifique su retiro de la televisión, asegurando que está dispuesta a recibir ofertas de diversos espacios que requieran su presencia.