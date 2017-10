Kim Cattrall dijo que su trabajo en "Sex and the city" le impidió ser madre y que nunca fue amiga de sus compañeras

La actriz Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en "Sex and the city", disparó nuevamente contra sus ex compañeras luego de que se cancelara el tercer filme de la serie.

La británica dijo que nunca fue amiga de sus compañeras de elenco y que no fue madre para cumplir con el intenso rodaje de la producción.

"Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal", declaró.

"El único lugar en común que teníamos era la serie y la serie ya terminó", puntualizó.

Sobre su deseo de ser madre, Cattrall contó que "cuando comenzamos a rodar 'Sex and the city' yo acababa de cumplir los 40 y en esas condiciones tomé la decisión de no quedar embarazada. Había mucha gente que me preguntaba si pensaba tener hijos, pero rodábamos durante 19 horas al día, y eso significaba que mis fines de semana empezaban el sábado por la mañana y que el lunes, a las 4.45, ya estaba en el set trabajando hasta las 2 de la mañana".

"Creo que el instinto maternal es algo que todas las mujeres tenemos, pero obviamente el destino, el tiempo, la suerte y el destino no permiten que todas lo seamos", contó y ahondó: "Por eso ahora me preocupo mucho de ser una mentora de las jóvenes actrices con las que trabajo. No quiero ser su madre biológica, pero esto me permite ser una mezcla de madre, tía y amiga que me está devolviendo mucho más de lo que yo doy", agregó.

Respecto de su negativa a ser parte de una tercera secuela en el cine, la intérprete manifestó que "no he matado a Samantha, solo la he dejado marchar (...) Esto es lo maravilloso de tener 61 años, que puedo cerrar ese capítulo y hacer solo lo que realmente quiero hacer. Creo que la serie tuvo su momento y las dos películas fueron un bonus. Así que hoy vuelvo a repetir y a jurar que no voy a volver a interpretar a Samantha nunca. Se acabó, y de verdad que lo hago sin ningún resentimiento".

Y apuntó directamente contra la productora y estrella principal de la ficción. "Ahora recibo mala prensa por algo a lo que le he estado diciendo que no por casi un año, y dicen que soy demandante o una diva. Y aquí es donde realmente pongo a prueba a la gente de 'Sex and the city, y específicamente a Sarah Jessica Parker, porque ella podría ser más gentil conmigo'.