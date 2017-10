Estos son los artistas que se presentarán cada día en Lollapalooza Chile 2018

Lollapalooza Chile 2018 reveló los artistas se presentarán cada uno de los días.

Así, el 16 de marzo Pearl Jam será el encargado de cerrar la jornada, donde se presentarán LCD Soundsystem, Kygo, The National, Galantis, David Byrne, Dillon Francis, Tyler The Creator, Milky Chance, Volbeat, Alan Walker, Cheat Codes, Los Jaivas, Bajofondo, Thomas Jack, Sinergia, Ana Tijoux, Pedro Piedra, Zoé, De Kiruza, Cordillera, The Ganjas, Cómo asesinar a Felipes, Rootz Hifi, Ego Kill Talent, Shoot de Radio, Maxi Vargas, Spiral Vortex Jordan Ferrer, Hedo, Alex June, Rubio, Hausi Kuta Tumu Tapu, Flugar, 31 minutos, Olhaberry, El Mago del fin del mundo, The Alive.

La segunda jornada estará en manos de los Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, Chance the Rapper, Hardwell, Royal Blood, Mon Laferte, Anderson .Paak, DVBBS, Spoon, Camila Cabello, Zara Larsson, Alison Wonderland, Chancho en Piedra, What so not, Oh Wonder, Shiba San, Latin Bitman, Las Pelotas, Movimiento Original, Alain Johannes Trío, Fernando Milagros, Matanza, Vicente Sanfuentes, Santaferia, El Búho, Rootz Hifi, Amilcar, Dj Caso, Ceaese, Mkrni Mitu, Tentempies, Dj Nea, 31 minutos, Secret Show, School of rock, Los Frutantes

Para el cierre de la octava versión de Lollapalooza Chile se presentarán The Killers, Lana del Rey, Wiz Khalifa, DJ Snake, Liam Gallagher, Khalid, Yellow Claw, Mac Miller, Mac DeMarco, The Neighbourhood, Metronomy, Nghtmre, Kaleo Deorro, Lois the child, Quique Neira & Tiano Bless, Moral Distraída, Tash Sultana, Matanza, Whethan, Kuervos del Sur, Damas Gratis, Bom Bom Kid, El Búho, Rootz Hifi, Roman y Castro, Mkrni, Spiral Vortex, Camileazy, Kapitol, Ribo, Dj Mel, Zsanchos, Laguna y el Río y el Barco Volador.

Hoy también partió la venta de Pases Diarios Normal y Lolla Lounge. La primera etapa es Preventa 1 con un valor de $90.000. Los Pases Diarios Lolla Lounge tendrán un valor en Preventa de $170.000 y Lolla Lounge Premium de $220.000.