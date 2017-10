Carla Ballero y su pololeo con el ex marido de Macarena Pizarro: "Estoy feliz, enamorada"

La modelo Carla Ballero habló de los cambios que ha tenido en su vida luego de iniciar su relación con el argentino Adrían Zárate, quien fue marido de la periodista Macarena Pizarro de Chilevisión.

Durante su paso por el matinal "La Mañana", la ex "Morandé con Compañía" contó que conoció al trasandino hace 20 años, cuando él modelaba en el desaparecido programa "Venga Conmigo" de Canal 13.

"Estoy feliz, enamorada", señaló Ballero, quien reconoció que Zárate volvió a su vida tras la crisis que vivió luego de protagonizar un hurto. "No salía de la casa por ningún motivo. Aparte de las cosas que me habían pasado. Ya no salía la verdad. Entonces, estaba como bien escondidita. De repente aparece este hombre maravilloso. 'Nena, ¿sos vos?'. Y me mató", expresó.

"Menos mal que me pasó lo que me pasó (lo del hurto) porque después de eso sentí que no había nada más malo que me podría pasar", agregó, afirmando que su familia sintió "vergüenza" y que "había tocado fondo".

Ahora, con aquel episodio superado, la modelo señaló que ahora piensa seguir en su proceso de recuperación, el que según ella, fue coronado con el arribo de Zárate.