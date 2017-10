Paola Volpato: “Es un poquito agresivo estar recibiendo comentarios que uno no ha pedido”

La actriz Paola Volpato se refirió en entrevista con ADN Radio a los comentarios que recibe en la calle y sobre todo cuando le dicen que se ve mejor a cómo aparece en la televisión.

Según consignó LUN, la actriz de “Perdona nuestros pecados” planteó que “es un poco frustrante, porque te dicen ‘oiga, usted es mucho mejor’ entonces uno dice, me demoro una hora y media en hacerme y esta me ve con cara de poto y me encuentra regia“.

“Es un poquito agresivo para uno estar recibiendo todo el día comentarios que uno no ha pedido“ remató Volpato.