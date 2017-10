Francisca Merino aclaró sus dichos por el apetito de Michelle Carvalho

La actriz Francisca Merino aclaró sus dichos sobre la modelo Michelle Carvalho, los que surgieron luego que la brasileña comentara que llevaba un año y medio sin tener relaciones sexuales.

La panelista de "Bienvenidos" había comentado las palabras de la chica reality, afirmando que "con razón se lo ha comido todo".

Aquella frase fue interpretada como un comentario sobre la vida sexual de Carvalho, quien publicó un meme para criticarla.

Luego de esto, Merino tuvo que salir a aclarar sus dichos, afirmando que hablaba del apetito de comida, algo que según ella está vinculado a la falta de actividad sexual.

"Lo dije porque es sabido que a las mujeres, cuando no tenemos actividad sexual (y lo digo por experiencia propia), nos dan más antojos y ganas de comer. Es una necesidad de complacer tu cuerpo y sentirte más feliz”, señaló a "Intrusos".

La actriz también se disculpó por el error en su concepto. "No fue con ninguna mala intención. Fue una talla al aire por mi experiencia propia. Si lo entendió mal, mil disculpas", expresó.

Carvalho, por su parte, afirmó que pese a la aclaración aún continuaba con su molestia, ya que para ella el asunto del peso era algo delicado. "Lo que quedó claro es que, por no tener relaciones, me puse gorda. Y que por eso mismo no pude tener relaciones… Independiente de si se refería a los hombres o la comida, igual me quiso decir gorda y eso no corresponde en televisión", sentenció.