Lola Melnick desea regresar a Chile: “Volvería encantada a trabajar como presentadora o entrevistadora”

Lola Melnick estuvo una semana en Chile para visitar viejas amistades y La Cuarta la entrevistó donde confesó sus deseos de regresar a Chile. Actualmente lleva ocho años viviendo en Brasil, participando en el programa de Raul Gil del canal SBT de San Pablo. “Si volviera a hacer algo, tendría que ser como presentadora o entrevistadora”.

La ucraniana, que está a cargo de la sección “Elas querem saber” (“Ellas quieren saber”) saca chapa de los rostros que ha interrogado, donde destacan los músicos Gustavo Lima y Gilberto Gil y al ex entrenador y campeón del Mundo con Brasil, Dunga, por lo que de regresar a Chile le gustaría hacer algo similar a su actual rol.

La ex chica “Morandé” recordó su paso por estas latitudes diciendo que “fue una etapa muy buena e importante para mí. Todo lo que viví en Chile me sirvió para ser la mujer que soy hoy. Si el día de mañana me ofrecen volver a trabajar acá, lo haría encantada”, cerró.