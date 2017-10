Actor de “Amanda” dejó la televisión para ser personal trainer: “Uno tiene que seguir viviendo y comer”

16:38 Ignacio Susperreguy tomó esta decisión porque no quiso quedarse más en su casa con la incertidumbre de saber si tenía o no un papel.

El actor de la teleserie “Amanda”, Ignacio Susperreguy, decidió dejar de lado la televisión para ser personal trainer. “No quise quedarme más en la casa con esa incertidumbre de saber si tenía o no el papel. Uno tiene que seguir viviendo, pagar cuentas, el arriendo y comer”, dijo.

Susperreguy, que hace cuatro meses se dedica al acondicionamiento físico, dijo que “hace cinco años entré al mundo del fitness como hobby, pero decidí trabajar como entrenador porque no se me daban más oportunidades en la tela. Me aburrí de depender de que me llamaran o de quedar por un casting. Quise generar yo mismo mi propia pega”, señaló a LUN

El joven de 28 años cuenta con ocho clientes donde destacan la modelo Camila Recabarren y el periodista Michael Roldán. Además, en su cuenta de Instagram entrega tips de alimentación y muestra parte de las rutinas que enseña a sus alumnos.