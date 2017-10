Gonzalo Feito prometió “destrozar a los candidatos” en el regreso televisivo de CQC

13:07 El programa tendrá dos capítulos que serán transmitidos por Chilevisión, pero no se descarta que hayan más.

Caiga Quien Caiga (CQC) regresará a la televisión por dos capítulos que serán emitidos por Chilevisión de cara a las elecciones del 19 de noviembre y la eventual segunda vuelta. El periodista del programa, Gonzalo Feito, dijo que destrozarán a los candidatos.

Feito, en conversación con La Cuarta , señaló que “en principio son dos capítulos especiales en CHV, en primera y segunda vuelta, asumiendo que Piñera no gana altiro, claro. Estamos haciendo seguimientos a los candidatos, tenemos a varias “mosquitas” ahí infiltradas, para que no piensen que no sabemos lo que cada uno anda haciendo en su campaña. En resumen, vamos a destrozar a los candidatos”.

CQC ha sido emitido por streaming vía YouTube y Facebook y en este regreso televisivo contará con sus históricos rostros: “Vamos a estar todos los clásicos, porque la idea es que este regreso sea con equipo completo”, cerró el periodista.