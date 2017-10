Kika Silva amenazó con denunciar a la PDI a hombre que dijo tener fotos suyas con Álvaro Gómez

La panelista de Bienvenidos, Kika Silva, amenazó con denunciar a la PDI a un usuario de la red Instagram que la amenazó con publicar imágenes suyas junto al actor Álvaro Gómez, quien dijo, eran pruebas de la relación entre ambos.

Silva, quien ha negado dicho romance, recibió un mensaje de un usuario de Instagram (@chanchitoverdades), quien dijo trabajar en el gimnasio en el que entrena Silva y dijo tener 3 fotos y 2 videos “de ustedes entrenando y cuando se agarraron a besos en el estacionamiento”.

“Trabajo en el gym que va kika silva(la entrena la pepa) y a finales de septiembre de este año, kika entrenabas con el alvaro gomez crossfit y mas (el no es cliente) llegaban a la misma hora estaban todo el rato juntos y se iban juntos. despues del gym iban a comer a un local que queda cerca,y andaban pinchando por que los vi… escuche sus conversaciones en el gym, cuando el la invitaba a su casa y ella aceptaba. despues el la invito al evento miradas compartidas donde el aporta y ahy los pillo intrusos y tu lo negaste, dijiste que ni se veian, y( y te lo agarrabas) yo tengo 3 fotos y 2 videos de ustedes entrenando y cuando se agarraron a besos en el estacionamiento( habian camaras) y tengo acceso trabajo ahy, y todavia mantienen una relacion sentimental pero no publica( por verguenza?) y segun tu no son ni amigos nada, por que sigues negandolo que onda. PD: este no es mi instagram oficial y si me bloqueas muestro las evidencias para que me crean”, fue el mensaje completo del usuario.

Silva, en tanto, respondió por la misma red y le dijo “si sigues siendo tan ‘psico’ te voy a denunciar al ciber crimen de la PDI.

“Nunca me meto en estas cosas, pero se te está pasando la mano y que te metas con mis cercanos no lo permito”, dijo la panelista de TV.