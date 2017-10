Philippe Trillat disparó contra su ex polola, Carla Jara

11:22 El ex chico Mekano dijo que la joven "se hace llamar actriz, pero ella no es actriz" y que fue inconsecuente al casarse con Kike Acuña. "Me dijo en un momento qué asco los futbolistas".

El ex chico Mekano, Philippe Trillat, lanzó duras críticas contra su ex polola, Carla Jara.

"Se hace llamar actriz, pero ella no es actriz", dijo a radio Bio Bío

El ahora empresario agregó que "ella sigue trabajando en televisión. Después de su tercer matrimonio, creo que ahora es feliz".

Y la trató de inconsecuente por casarse con Kike Acuña, de quien luego se divorció. "Me dijo en un momento: 'qué asco los futbolistas y se casó con Kike Acuña (…) No lo podía creer. No fue un golpe, pero tampoco pasó desapercibido".

Consultado respecto a si volvería a hablar con la joven, Trillat? manifestó que "cuando decido no acercarme más a alguien, no doy el brazo a torcer. Tomé la decisión de no acercarme más a ella porque son relaciones que finalizan. Nada más".