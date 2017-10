Actor que interpretó a "Marshall" aún no ve el final de "How I Met Your Mother"

14:04 "Sé lo que pasó, pero para mí hay algo de esa serie que son puntos suspensivos. Me gusta que en mi mente siga viva", dijo Jason Segel.

Jason Segel, el actor que interpretó a "Marshall Eriksen" en "How I Met Your Mother", confesó que aún no ve el final de la serie, que terminó hace más de tres años.

"Si soy totalmente honesto, nunca he visto el final. Sé lo que pasó, pero para mí hay algo de esa serie que son puntos suspensivos. Me gusta que en mi mente siga viva", contó al " The Daily Telegraph Australia ".

El actor dijo que en el último capítulo "me derrumbé. Lloré histéricamente, de manera desproporcionada para la ocasión".

Segel compartió durante nueve temporadas con Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor y Alyson Hannigan.