[VIDEO] José Antonio Neme: "Respecto a mi sexualidad no voy a aceptar ningún tipo de ataque"

El periodista José Antonio Neme nuevamente se refirió a su polémica participación en el programa "La Divina Comida" de CHV, donde fue cuestionado por su actitud ante los platos presentados por Jean Philippe Cretton.

En una extensa transmisión realizada en su Instagram, el profesional de Mega reiteró sus disculpas por su presentación en el programa de cocina y conversación, afirmando que ha leído y aceptado la mayoría de las críticas que ha recibido en las redes sociales.

"Lamento haber sido como portador de conductas que tanto nos han dañado como país. Nadie es perfecto y uno saca lecciones de esto también. Uno saca lecciones y, probablemente, tengo que aprender, aprender de algunas cosas que pasaron en la mesa", expresó.

Neme agregó que "voy a seguir leyendo las críticas. Las he leído todas. No he borrado ninguna y voy a seguir leyendo cada uno de sus insultos. Los voy a mirar. Algunos perfiles son verdaderos. Otros perfiles son falsos. En la medida de lo posible los voy contestando".

El comunicador negó ser clasista, aunque se reconoció ser "mañoso y solitario". "Y soy homosexual y muy orgulloso. Para la gente que me sigue diciendo homosexual, sí, soy homosexual. Estoy orgulloso de lo que soy y con quien he compartido y de los proyectos que he armado", expresó.

Por el tono de los mensajes en su contra, que muchas veces aluden a su orientación sexual, Neme expresó que "no voy a dejarme pisotear por ese tema, específicamente. Pueden decirme mañoso, maleducado, ordinario, hasta sucio, porque he alimentado a mis perritos. Ok. Eso si lo acepto, porque estaba en el abanico de situaciones del programa. Pero respecto a mi sexualidad, y se los digo aquí a través de este video, no voy a aceptar ningún tipo de ataque".