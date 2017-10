Karol Lucero es discreto con sus romances porque quiere casarse y tener hijos

Karol Lucero es extremadamente celoso con su vida privada y pese a que le cuelgan romances seguido, él sólo ha reconocido pololeos con Arenita, Faloon y Cata Vallejos.

Por qué ser tan discreto con sus relaciones amorosas, la contó en LUN: “No hablar de mi vida privada me ha traído muchos beneficios. Qué gano contando con quién estoy. Tengo mucho que perder y nada que ganar (…) yo quiero formar una familia, quiero ser padre, casarme y hablar de ese tema lo único que puede hacer es dañar”, dijo asegurando que está soltero hace dos años.

El panelista de “Mucho Gusto” aclaró que no niega a sus parejas: “Es injusto (…) pero no tengo que contar cuando estoy saliendo o conociendo a alguien. Tengo que respetar a las personas que no ttrabbajan en el mismo medio que yo”.