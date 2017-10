Álvaro Gómez por fotos que lo vincularían con Kika Silva: "Personas enfermas no faltan, que buscan tribuna fácil"

En breves declaraciones a LUN, el actor Álvaro Gómez se refirió al acoso del que está siendo víctima la panelista de TV, Kika Silva, por parte de un usuario de Instagram, que asegura tener fotografías de ambos y amenazó con publicarlas.

Silva amenazó al usuario @chanchitoverdades con denunciarlo ante la PDI en caso de continuar con las amenazas y Gómez dijo hoy que le parece “desagradable” salir mencionado en el caso.

“No tengo mucho que aportar. Personas enfermas no faltan, que buscan tribuna fácil”, dijo el actor, quien consultado directamente, no desmintió ni confirmó una relación con Kika Silva: “yo no hablo de mi vida privada”.

Gómez, además, dijo no conocer el gimnasio Balthaus, al que asiste Silva y donde el usuario que dijo tener imágenes de ambos, sostuvo haberlos visto en diversas oportunidades. En efecto, las fotografías que la persona dice tener de ambos, el usuario indicó que las obtuvo de las cámaras de seguridad del recinto deportivo.