El disfraz de Bruce Willis para Halloween que causó sensación en redes

El actor Bruce Willis se llevó todas las miradas por su espectacular disfraz para Halloween.

El sábado, el protagonista de "Duro de matar" llegó a la fiesta "Shyamaween" en Filadelfia con su amigo Stephen Eads vistiendo como las tétricas gemelas de la película "El Resplandor".

Amigos del actor, como Samuel L. Jackson, no tardaron en compartir las imágenes en sus redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales.

"Ven a jugar con nosotros, Danny. Para siempre, siempre, siempre…" tuiteó, haciendo referencia a la frase que repiten las niñas en el clásico filme de terror.

Come play with us Danny. Forever & ever & ever! pic.twitter.com/MCoMBSAfuE