[FOTOS] Los panelistas de matinales sorprendieron con sus disfraces de Halloween

Los programas matinales de la televisión chilena se unieron a la celebración de Halloween, mostrando a gran parte de sus rostros con sorprendentes y creativos disfraces para la previa de la tenebrosa celebración.

Los equipos de "Bienvenidos" (Canal 13), "Hola Chile" e "Intrusos" (La Red) se atrevieron a mostrar sus mejores trajes y maquillaje para la ocasión.

Uno de los disfraces más sorprendentes fue el del periodista Juan Pablo Queraltó, quien apareció como el payaso “Pennywise”. "Me estuve maquillando de las 5.30 am. Me demoré una hora en poder sacarme todo el maquillaje. No podía comer para no echarlo a perder. A pura agua con bombilla, jajaja", señaló el comunicador a SoyChile.cl.

Los otros integrantes del espacio de la estación del grupo Luksic se presentaron de los siguientes personajes: Tonka Tomicic como "La Novia de Chucky"; Polo Ramírez como "Alex DeLarge" de La Naranja Mecánica; Yuhui Lee como un esqueleto, Francisca Merino de “Reagan” de El Exorcista; Matías Vega y Nacho Pop como los gemelos Tararí y Tarará de Alicia en el País de Las Maravillas; Evens Clercema como Michael Jackson en "Thriller"; Michelle Adam como la monja de “El Conjuro”; y Hugo Valencia como el muñeco “Billy” de la saga cinematográfica Saw.

En La Red, los integrantes de los programas de la mañana y el mediodía también se sumaron a la celebración. Los animadores Eduardo de la Iglesia y Julia Vial aparecieron como el "Cura Reynaldo" de Perdona Nuestros Pecados y la Mujer Maravilla, respectivamente. En el espacio farandulero, en tanto, Claudia Schmitd se lució como Supergirl.