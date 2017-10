[VIDEO] El exabrupto de María José Quintanilla en "Mucho Gusto" por no notar que estaba al aire

17:03 La panelista del matinal de Mega tenía que entregar un mensaje a la vuelta de comerciales, pero al parecer no estuvo atenta y entregó una particular frase para que sus compañeros terminaran la jornada.

La cantante y panelista de "Mucho Gusto", María José Quintanilla, sufrió un exabrupto por no darse cuenta que estaba al aire tras un corte comercial.

La ex "Rojo" tenía que entregar un mensaje publicitario luego que finalizara la pausa, pero al parecer no estuvo atenta no no le avisaron desde la dirección, ya que por varios segundos no notó que la transmisión estaba en marcha.

En ese momento, y mientras acomodaba sus zapatos, Coté entregó una frase con la que quería darle ánimo a sus compañeros de trabajo en el fin de la jornada. “Vamos chicos, es martes, queda más que la chucha”, señaló.