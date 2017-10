Clinica Meds negó que Yamna Lobos haga su programa de ejercicios en su recinto

17:21 El centro de medicina deportiva salió al paso de una publicación que señalaba que la bailarina practicaba Fisiomove en la sede La Dehesa. Los kinesiólogos también rechazaron la propuesta de la ex "Rojo".

La clínica Meds, el centro de salud usado frecuentemente por los deportistas para sus tratamientos kinesiológicos, negó que la bailarina Yamna Lobos haga su programa de ejercicios en su sede de La Dehesa.

La polémica surgió luego que la ex concursante de "Rojo" hablara en LUN sobre el Fisiomove, un programa para prescripción médica, hecho específicamente para pacientes que sufren algún tipo de dolencia muscular.

"La idea es que en vez que un médico recete un fármaco, recete Fisiomove", afirmó Lobos, señalando que el proyecto lo estaba desarrollando justamente en Meds.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el recinto de salud física desmintió que la estudiante de Actividad Física y Deporte esté dando instrucciones en sus dependencias.

Declaración Pública Clínica MEDS pic.twitter.com/tvLIWezvLu — Clínica MEDS (@clinicaMEDS) 31 de octubre de 2017

El Colegio de Kinesiólogos también salieron a rechazar el proyecto de Lobos, afirmando que ellos son los especialistas en la materias, especialmente para tratar a personas que tengan alguna enfermedad.

"Los Kinesiólogos somos especialistas en la prescripción de ejercicio terapéutico para personas con patologías NO al intrusismo profesional", escribieron en su Twitter., agregando que "no aceptaremos este tipo de riesgos para nuestros usuarios, no ponga su salud en juego, acuda a un especialista en movimiento humano".