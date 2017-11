Modelo de 27 años fue criticada por "coquetear" con niño actor de Stranger Things

Ali Michael, una modelo de 27 años, fue criticada por usuarios de las redes sociales por un aparente coqueteo con el actor Finn Wolfhard, de 14, uno de los niños que forma parte de la serie Stranger Things de Netflix.

Todo se desató por una publicación de Michael en su Instagram, donde comentó una foto de Wolfhard. "No es por ser rara pero llámame en 4 años", escribió.

Según Teen Vogue , la frase no fue bien recibida por varios de los seguidores de la modelo, quienes la calificaron de "repugnante" al tratarse de un menor de edad. Otros, en tanto, la apoyaron y afirmaron que solo se trataba de una broma.

this is disgusting, she’s literally 27 and he’s 14 what the fuck pic.twitter.com/apZRunPlIR — cal SPOILERS (@tomothyholland) 30 de octubre de 2017

Ante la ola de críticas, Ali tuvo que salir a aclarar las cosas y en un texto en su Instagram Stories se disculpó con quienes se hayan sentido afectados con su comentario.

"Fue totalmente de broma, pero entiendo que a la gente le haya ofendido. Fue un error bromear y me disculpo. No quiero que Mike de Stranger Things me llame. Espero que esto aclare las cosas", escribió.

El hecho surgió en medio de un momento delicado para la industria cinematográfica en Hollywood, sobre todo luego que tras el escándalo del productor Harvey Weinstein se conociera una denuncia en contra del actor Kevin Spacey, quien habría tenido una conducta impropia ante un joven cuando este apenas tenía 14 años.