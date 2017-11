A los 72 años murió la cantante María Martha Serra Lima

La cantante argentina María Martha Serra Lima murió a los 72 años.

La artista se encontraba internada en Miami, donde fue intervenida debido a sus dolores lumbares y en sus piernas.

"O me opero o no camino más, esa es la verdad. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", había dicho recientemente.

El ícono de la música romántica es conocida por sus clásicos "A mi manera", "Usted", "Como toda mujer", "Voy a perder la cabeza por tu amor", entre otros.

En sus 40 años de carrera formó dúo con Sandro, Valeria Lynch y Estela Raval y se juntó con el Trío Los Panchos.

Lanzó 46 álbumes: el primero en 1978 llamado María Martha Serra Lima y el último en 2013, María Martha International.