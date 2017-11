Pamela Díaz tras incidente con vecina: "Nunca la golpeé. La empujé para sacarla de mi lado"

La panelista de "La Mañana de CHV", Pamela Díaz, contó cómo sucedieron los hechos por los que terminó en una comisaría, tras encarar a unos vecimos por una fiesta de Halloween que duró hasta las 6:30.

En el matinal, "La Fiera" aclaró que "la empujé para sacarla de mi lado. Nunca golpeé a la niña".

Después de no haber dormido casi nada producto de la música -"era un griterío, como si estuvieran en Lollapalooza"- y de haber llamado a los guardias y carabineros- Díaz decidió ir hasta la casa de sus vecinos.

"Una niña disfrazada me abrió la puerta con el control remoto y le digo: '¿sabes qué hora es?. Son las 6:30'. Y ella me dice que no le pregunte nada, que no tiene nada que ver. Yo te llamo a los dueños. Nunca entré a su casa", recalcó, tras ser acusada de violación de morada.

La ex modelo comentó que luego "viene un grupo de chicas disfrazadas y una me dice 'saca el auto' y yo le digo 'estai pasada a copete, no tengo por qué hablar contigo'. Me insultó y otra chica me dice 'voy a llamar al papá'. En eso estoy hablando con el guardia y la dueña de casa me dice: 'qué te metís vos' y me chista los dedos y que saque el auto. Yo le digo 'córrete' y voy a buscar el celular que estaba en el auto, cuando no me deja pasar y me sigue chistando los dedos. La saqué del lado, se cae de trastre y empezó el show. Comenzó a gritar y llegó un grupo de seis niños que me agarran de la guata. Ella me tenía agarrada de la polera, me da como aletazos".

Díaz agregó que "después la agarran y se la llevan para adentro de la casa. Llamo a mi marido y aparece el dueño de casa. 'No me digas nada, mira lo que le hiciste a mi hija!!! Agrediste a mi hija!!!'. Yo le digo: 'Son las 6:40, ¿le parece bien que haya música hasta esta hora?'".

"Después llegaron tres patrullas de Carabineros y les dijeron que yo había entrado a la casa sin permiso y que había agredido a la chica. Ella dijo que le había dado tres combos", lo que descartó.

Pamela Díaz comentó que una vez que los uniformados salieron de la casa "me preguntaron si me habían agredido y me dijeron que tenía que subirme a la patrulla a constatar lesiones".

La panelista siguió, afirmando que "en el Sapu me hacen los exámenes que duraron como una hora y pregunto si puedo ir a comprar café y me dicen que no, que estoy detenida. En el lugar ella me vuelve a encarar".

Después fue trasladada a una comisaría, donde estuvo hasta eso de las 11 de la mañana.

"Me dijeron 'nos vamos a querellar', pero yo no tengo nada que esconder", finalizó.