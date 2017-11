Beyoncé interpretará a Nala en el remake del "Rey León"

Disney reveló a través de sus redes sociales quiénes serán los actores que formarán parte de la nueva película del Rey León, el clásico animado que tendrá una versión "de carne y hueso".

Una de las que más llamó la atención de los seguidores fue la cantante Beyoncé, quien interpretará a Nala en la cinta que será estrenada en 2019.

Otro de los rostros que se aprecian son el de Donald Glover, que interpretará a Simba, James Earl Jones como Mufasa y Billy Eichner y Seth Rogen como Timón y Pumba.

Esta cinta estará a cargo de Jon Favreau, quien lideró el exitoso remake de "El libro de la selva". Favreau también está trabajando en una secuela de "El libro de la selva".

"El rey león" original de 1994 recaudó 968,8 millones de dólares y ganó dos premios Oscar, incluyendo uno para Elton John por la canción "Can You Feel the Love Tonight". La banda sonora, laureada con un Grammy, vendió más de 14 millones de copias. Un exitoso musical lleva 19 años presentándose en Broadway.