[VIDEO] Pancho Saavedra quedó impactado con supuesto caso paranormal en "Contra viento y marea"

Impactado quedó el conductor de Canal 13 Francisco "Pancho" Saavedra, esto luego de ver un supuesto caso paranormal que apareció en el último capítulo de su programa "Contra viento y marea".

En la imagen, que fue viralizada por la tuitera @angieloopy, se pudo ver cómo un ramo de flores que estaba al lado de una niña "saltó solo", lo que generó una serie de especulaciones en las redes sociales.

En declaraciones a "Bienvenidos", el animador reconoció que "yo quedé para adentro de verdad, cuando ayer a través de un tuitero me enteré de esto, no me había dado cuenta, pero cuando empiezo a ver la imagen cuadro a cuadro recordé que estaba la niñita, la hija de la novia, pero no habían más niños".

"El movimiento es como cuando quieres asustar a alguien y tomas algo con una caña de pescar", agregó el también conductor de "Lugares que hablan".