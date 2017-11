Michelle Carvalho y su baja de peso: "Encontré mi equilibrio mental y corporal"

La modelo brasileña Michelle Carvalho mostró los resultados de la baja de peso lograda hace unos meses, que la llevó de pesar 85 kilos a 70 gracias a un tratamiento multidisciplinario.

En una foto compartida en su Instagram, la ex chica reality afirmó que logró los resultados gracias a una rutina de ejercicios, la que estuvo acompañada por el trabajo de kinesiólogos, médicos, nutricionistas y psicólogos que la ayudaron.

"Hey Mama, encontré mi equilibrio mental y corporal y de salud", escribió Carvalho, agregando que "me deshinche claramente porque llevo un estilo de vida más sano y empecé hacer deporte".

"Nunca busqué ayuda por algo estético y sí por problemas de salud cómo tiroides, diabetes, colesterol, etc. Estoy con 70 kilos y me siento bien y no quiero bajar más. Sí mantenerme y seguir disfrutado y ser feliz", agregó Michelle.

La publicación de la modelo recibió más de 46 mil me gusta en la red social.