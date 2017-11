Pilar Ruiz a siete meses del grave accidente: “Me felicitaron por mi excelente recuperación”

La modelo Pilar Ruíz viajó a EE.UU. para realizarse un control médico, luego del grave accidente automovilístico que sufrió hace siete meses.

En conversación con LUN, la colombiana contó sobre la revisión médica y dijo que “me vio un traumatólogo y el ortopedista. Me felicitaron por mi excelente recuperación, el hueso tiene suficiente callosidad, pero sigue necesitando fuerza, así que no me sacaron el perno que tengo en la pelvis”.

Ruiz además contó que viajó a Miami a controlarse pues allá fue operada y “me da confianza porque conocen mi historia“ y porque, los gastos asociados su recuperación se incorporan al caso que se encuentra abierto producto del accidente en el que se vio envuelta.