[VIDEO] Paul MacCartney reveló detalles sobre su corto documental "Un día a la semana"

12:50 El corto ya está disponible en Youtube y nació para apoyar la campaña "Lunes libre de carne" que comenzó en 2009 junto a sus hijas. La idea no sólo es comer menos carne, sino valorar los recursos naturales y no contribuir con la contaminación atmosférica.

Paul MacCartney reveló detalles de su nuevo corto documental "One day a week" ("Un día a la semana") donde apoya la campaña "Meat Free Monday " ("Lunes libre de carne") que inició en 2009 junto a sus hijas Mary y Stella McCartney y los actores Emma Stone y Woody Harrelson.

La campaña busca animar a la gente a ralentizar el cambio climático y valorar los recursos naturales, además de mejorar su salud al no comer carne al menos un día a la semana.

En conversación exclusiva con la editora en jefe de National Geographic, Susan Goldberg, el cantante recordó sus inicios como vegetariano y cómo ha influenciado en su vida.

"Creo que empecé con la compasión por otros (animales) y ha terminado por cambiar mi salud. Hago show de tres horas y no me siento agotado al final del día, me siento fuerte. Creo que la gente ha hecho esa comparación entre efecto invernadero y demasiado ganado en la Tierra. No sería tan mal si fuera uno o dos por granja, pero cuando hay mil millones, tiene un gran efecto en la atmósfera", explicó el músico.

El nuevo corto documental "Un día a la semana" - que ya se puede encontrar en Youtube - busca crear conciencia sobre este tema y busca demostrar a la gente que si todos se unen en este esfuerzo, "podemos ayudar a mejorar el medio ambiente y reducir los impactos negativos del cambio climático, e incluso mejorar la salud de la gente", dijo el cantante.

"Por medio de esta campaña le puedo decir a la gente, sólo inténtenlo y mostrarle que realmente puede ser muy divertido cuando ves lo que haces, lo que comes, cómo vives y piensas: ¿Es ésto lo que voy a hacer el resto de mi vida o sería interesante tratar de hacer un cambio?", precisó McCartney.

En la entrevista el cantante también se refirió a la inspiración detrás del éxito de Los Beatles “Lady Madonna”. Un artículo titulado "American Special Forces in Action in VietNam" de una edición de 1965 de la revista National Geographic, muestra una foto de Howard Sochurek donde una mujer rodeada de tres niños está amamantando a uno de ellos. La foto fue su principal inspiración para la canción.

"Me encanta National Geographic y me ha encantado desde que era un niño. Es como que siempre está ahí, ese marco amarillo que sabes exactamente qué es y sabes que vas a haber fotos geniales y grandes historias sobre el mundo", añadió el músico.

"Una edición en particular que vi en los años 60 tenía una mujer... y se veía muy orgullosa y tenía un bebé... vi eso como una especie de cosa de Madonna, la madre y el niño... Ya sabes, a veces ves fotos de madres y dices, 'ella es una buena madre' (...) así que me inspiré para escribir "Lady Madonna", mi canción, a partir de esa foto".