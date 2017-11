Ozzy Osbourne regresa a Chile en mayo

Ozzy Osbourne regresará a Chile en mayo de 2018 como parte de su gira de despedida.

El líder de Black Sabbath se presentará el día 8, en un recinto por confirmar.

El tour también incluye Brasil, México y Argentina y Europa.

"La gente me sigue preguntando cuándo me voy a retirar. Este será mi tour mundial final, pero no puedo decir que no haré un show por aquí y por allá", dijo el músico, que conmemora 50 años de trayectoria.